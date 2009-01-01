деревня Германишки, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Германишки

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Седлиская волость
232. Германишки, местечко бывшее государственное, при реке Жижме, дворов 15, жителей 135 (мещ. 88) кст., питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Седлисская волость
Германишки, им. (Гофмана), жит. 54 (24 м. 30 ж.), дес. З50¾, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.
Германишки, м. ус., жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 42, у. гор. 55 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.
Германишки, с., жит. 188 (92 м. 96 ж.), дес. 24, раз. см. пред.
Германишки, з., жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 44, раз. см. пред.
Гильвинцы, д., жит. 131 (60 м. 71 ж.), дес. 114, у. гор. 62 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Бастуны 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Вороновский сельсовет
д Германишки342

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д. Германишки112

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