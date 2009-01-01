Населенное место

Германишки, им. (Гофмана), жит. 54 (24 м. 30 ж.), дес. З50¾, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.

Германишки, м. ус., жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 42, у. гор. 55 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.

Германишки, с., жит. 188 (92 м. 96 ж.), дес. 24, раз. см. пред.

Германишки, з., жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 44, раз. см. пред.