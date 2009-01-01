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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
232. Германишки, местечко бывшее государственное, при реке Жижме, дворов 15, жителей 135 (мещ. 88) кст., питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Германишки, им. (Гофмана), жит. 54 (24 м. 30 ж.), дес. З50¾, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.
Германишки, м. ус., жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 42, у. гор. 55 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.
Германишки, с., жит. 188 (92 м. 96 ж.), дес. 24, раз. см. пред.
Германишки, з., жит. 19 (9 м. 10 ж.), дес. 44, раз. см. пред.
Гильвинцы, д., жит. 131 (60 м. 71 ж.), дес. 114, у. гор. 62 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Бастуны 6 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Германишки342
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Германишки112