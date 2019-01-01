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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2778Юрмытское (Печеркина Слобода), сел.при рч. Юрмаче.304663178205Церковь православная 1. Сельское училище. Торжок 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
854. Юрмытское (Печенкина слобода), село бывшее государственное, при речке Юрмаче, дворов 84, жителей 366, церковь православная, школа, 2 ярмарки: 29-го июня и 25-го дека Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Юрмытское или Печеркино с в. Киселевым на р. Юрмыче, правосл. церк., церк.-прих. шк., распл.Юрмытское общество111233299Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские3012
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
6. Юрмытское, с. 138254302556русские556——Куровской р. Юрмыч13ст. Ощепково16181313131313большойкооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89197Юрмытскоесело57°01'с.ш.63°05'в.д.O-41-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000321с Юрмытскоесело