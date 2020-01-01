деревня Афанасово, деревня Афанасово, Погостовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Афанасово

Погостовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянской вдовы деревни Афанасово Погостовской волости Ф. В. Горшковой с опекунши сирот Горшковых, крестьянки села Филипповское, А. В. Мельник Показать все
Гражданское дело по иску общества крестьян деревни Афанасово Погостовской волости с опекунши сирот Горшковых, крестьянки села Филипповское, А. В. Мельниковой 12 руб. 15 к Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3670Афанасово, д. вл.при пруде.272781830

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Погостовская волость
4577Афонасово деревня7210116265
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