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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2124Моховой, хут. вл.при оз. Моховом.3953102314
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Маховой4916хуторДмитриевского.вместе с № 4914вместе с № 4914
Его-же, х. «Маховой».4974владельческий хутор—111