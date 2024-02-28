застенок Пажеймяне, застенок Пажеймяне, Михайловская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Пажеймяне

Михайловская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Михайловская волость
Погулянка, з., (Климова), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 21 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Подбродзе 5 в.
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