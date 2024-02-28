деревня Русиновка, деревня Русиновка, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Русиновка

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Русиновка61Елеон. Игн. Коморницкая255

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Радомльская волость
2Дер. Русиновкаторгов. тракт. колодцеРусиновск. с. о. 43110115Желивск. прав. 455
69Пос. Русиновкаторгов. тракт. колодцетов. домох., пр. 93435Желивского пр. 466
70Хут. Русиновкаторгов. тракт. колодцекр. М. М. Глазовскому, прав. 134Желивского пр. 455

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Путьковский сельсовет
д Русиновка8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Радомльский сельсовет
д. Русиновка22
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