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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Русиновка61Елеон. Игн. Коморницкая25—5
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
2Дер. Русиновкаторгов. тракт. колодцеРусиновск. с. о. 43110115Желивск. прав. 455
69Пос. Русиновкаторгов. тракт. колодцетов. домох., пр. 93435Желивского пр. 466
70Хут. Русиновкаторгов. тракт. колодцекр. М. М. Глазовскому, прав. 134Желивского пр. 455
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Русиновка8
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Русиновка22