другой Катышевы, другой Катышевы, Кондинская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Катышевы

Кондинская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
665Катышевы (Панкрышенские), юр. вогул.при рч. Панкрышиной.84256962430
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Кондинская волость
Катышинския вог. ю., при рч. Катышинской, на прос. дор.90542360 4260 4263
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