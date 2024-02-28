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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
481Старица (Никольское), с. каз.при р. Северном Донце, рч. Старице и руч. Добреньком.397231812892Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
133. Старица, село бывшее государственное, дворов 309, жителей 1977, церковь православная, школа, 3 лавки
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старица село4212741126Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 6. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 15.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-23851Старицяселоцентр сільської радир-н Вовчанськийсільрада Старицька