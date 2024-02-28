деревня Череновская, деревня Череновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Череновская

Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина дер. Череповской Бестужевской волости Честнейшего на приговор уездного съезда по обвинению его по 38 и 42 статьям устава о наказаниях. 1901 г. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2343Череновская, д. каз.при р. Устье.195192134958
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость
289. Череновская (Ильина), деревня бывшая государственная, при речке Падоме, дворов 20, жителей 100, земская почтовая станция

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Бестужевская волость
3030ЧерновскоеВведенское.Введенский Бестужевскийбывшие государственные166163491115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
107065Череновскаядеревня61°32'с.ш.44°11'в.д.P-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, Череновское сельское поселение
11654452121д Череновскаядеревня
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