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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Череповской Бестужевской волости Честнейшего на приговор уездного съезда по обвинению его по 38 и 42 статьям устава о наказаниях. 1901 г. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2343Череновская, д. каз.при р. Устье.195192134958Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
289. Череновская (Ильина), деревня бывшая государственная, при речке Падоме, дворов 20, жителей 100, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3030ЧерновскоеВведенское.Введенский Бестужевскийбывшие государственные166163491115
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
107065Череновскаядеревня61°32'с.ш.44°11'в.д.P-38-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11654452121д Череновскаядеревня