село Стремигород, село Стремигород, Житомирська область (на 2018) — Familio

Стремигород

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Стремигородская волость
922. Стремигород (Стримгород, Стрым), деревня бывшая владельческая, при речке Нефедовке, дворов 72, жителей 672, волостное правление (уездный город в 60 верстах), католич Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Малинская волость
Стремигород дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7083Стремигородселоцентр сільської радир-н Коростенськийсільрада Стремигородська
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