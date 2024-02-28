деревня Калиновка 2, деревня Калиновка 2, Копыльский район, Минская область (на 2021) — Familio

Калиновка 2

Копыльский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Копыльский район, Слобода-Кучинский сельсовет
д Калиновка 2167

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Копыльский район, Бобовнянский сельсовет
д. Калиновка 283
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