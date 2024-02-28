село Пчелье, село Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Пчелье

Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об обращении в другой вид угодий 181 десятины вырубок в даче, принадлежащей крестьянам деревни Пчелье Иловенской вол. Мологского уезда. 1902 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело о взносе денег крестьянином с. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда Александром Сергеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1883–1884 гг. // Гос. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда Петром Баскиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда Максимом Семеновичем Травниковым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886 г. / Показать все
Межевое описание крестьянских дач с. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19964.
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Миронова П. И., д. Пчелье, Иловенской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись 2. Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-ку Миронову М. М., д. Пчелье, Иловенской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись 2. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3485Пчелье, с. вл.при рч. Шуйге.2822164851Церковь православная 1.
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Иловенская волость
д. ПчельеV. Сомовское общество1053331Пчельский приход
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пг. Пчельский10550Пчельский приход
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