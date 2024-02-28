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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об обращении в другой вид угодий 181 десятины вырубок в даче, принадлежащей крестьянам деревни Пчелье Иловенской вол. Мологского уезда. 1902 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело о взносе денег крестьянином с. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда Александром Сергеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1883–1884 гг. // Гос. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда Петром Баскиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда Максимом Семеновичем Травниковым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886 г. / Показать все
Межевое описание крестьянских дач с. Пчелье Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19964.
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Миронова П. И., д. Пчелье, Иловенской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись 2. Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-ку Миронову М. М., д. Пчелье, Иловенской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись 2. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3485Пчелье, с. вл.при рч. Шуйге.2822164851Церковь православная 1.Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПчельеV. Сомовское общество1053331—Пчельский приходПоказать скан
пг. Пчельский10550——Пчельский приходПоказать скан