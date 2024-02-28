деревня Яунауце, деревня Яунауце, Jaunauces pagasts, Saldus novads (на 2021) — Familio

Яунауце

Jaunauces pagasts, Saldus novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курляндская губерния, Туккумский уезд, Ней-Ауцская волость
В одноименном селении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Салдусский район, Яунауцский сельсовет
населенный пункт Яунауце3185766

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Saldus novads, Jaunauces pagasts
Jaunauce100186415ciemsEKS
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