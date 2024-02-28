деревня Гололобово, деревня Гололобово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Гололобово

Кардымовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Смоленский уезд
657Гололобово (Гололюбова), д. каз.при р. Большом Вопце.2727146479
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Смоленский уезд, Спасская волость
343Гололобово (Немково)Деревня2564250260

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Кардымовский район
176602Гололобоводеревня54°44'00"32°22'00"N-36-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Кардымовский муниципальный район, Нетризовское сельское поселение
66623422111д Гололобоводеревня
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