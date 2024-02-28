деревня Дмитриевка, деревня Дмитриевка, Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Старковская волость
Дмитриевка с-цо20110113Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 4. Призывной по отправлению воинской повинности: 5. Военно-конский: 13.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Октябрьский район
630893Дмитриевкадеревня51°46'35°52'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Старковский сельсовет
38628428126д Дмитриевкадеревня
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