фольварк Клевье, фольварк Клевье, Александровская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Клевье

Александровская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Александровская волость
Клевье, ф. (Сволькена), оз. Клевье, жит. 8 (2 м. 6 ж.), дес. 60, у. гор. 26 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.
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