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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1723Николаевка (Никольское), с. каз.при р. Самаре.36¾762621032195Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
Д. Николаевка35Настасья, Иван и Авдотья Герценвиц141—42
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
604. Николаевка, село бывшее государственное, при речке Самаре, дворов 824, жителей 5356, волостное правление (уездный город 36¾ в.), церковь православная, школа, арестн. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Николаевка1852186774124343824138852024
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 1371.Николаевка 1бывшие государственные1333575630208776
2. № по учету земель: 1356.Николаевка 2бывшие помещичьи94273270543
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4419Миколаївкаселоцентр сільської радир-н Петропавлівськийсільрада Миколаївська