село Николаевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Николаевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1723Николаевка (Никольское), с. каз.при р. Самаре.36¾762621032195Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
Д. Николаевка35Настасья, Иван и Авдотья Герценвиц14142

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Николаевская волость
604. Николаевка, село бывшее государственное, при речке Самаре, дворов 824, жителей 5356, волостное правление (уездный город 36¾ в.), церковь православная, школа, арестн. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Николаевская волость
село Николаевка1852186774124343824138852024

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Николаевская волость
1. № по учету земель: 1371.Николаевка 1бывшие государственные1333575630208776
2. № по учету земель: 1356.Николаевка 2бывшие помещичьи94273270543

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4419Миколаївкаселоцентр сільської радир-н Петропавлівськийсільрада Миколаївська

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