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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
131. Плисса, местечко бывшее владельческое, при реке Мнюцице, дворов 33, жителей 528 (375 ч. лиц), волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Плисса6011056884556417242838455125
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Плисса, им. (Деспот-Зеновичей), р. Мнютица, жит. 27 (15 м. 12 ж.), дес. 1364, у. гор. 50 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Свила 6 в.
Плисса, ферма (православной Плиской церкви), оз. Плиса жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 45, у. гор. 51 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Свила 6½ в.
Плисса, м. р. Мнютица, и оз. Плисса, жит. 785 (399 м. 386 ж.), дес. 648, у. гор. 50 в., вол. пр.— в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Свила 6 в. Бологое-Седлецкой ж. дор.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Плиса473
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Плиса265