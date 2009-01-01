Населенное место

Плисса, им. (Деспот-Зеновичей), р. Мнютица, жит. 27 (15 м. 12 ж.), дес. 1364, у. гор. 50 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Свила 6 в.

Плисса, ферма (православной Плиской церкви), оз. Плиса жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 45, у. гор. 51 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Свила 6½ в.