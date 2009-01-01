деревня Плиса, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Плиса

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Плисская волость
131. Плисса, местечко бывшее владельческое, при реке Мнюцице, дворов 33, жителей 528 (375 ч. лиц), волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Дисненский уезд, Плисская волость
местечко Плисса6011056884556417242838455125

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Плисская волость
Плисса, им. (Деспот-Зеновичей), р. Мнютица, жит. 27 (15 м. 12 ж.), дес. 1364, у. гор. 50 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Свила 6 в.
Плисса, ферма (православной Плиской церкви), оз. Плиса жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 45, у. гор. 51 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Свила 6½ в.
Плисса, м. р. Мнютица, и оз. Плисса, жит. 785 (399 м. 386 ж.), дес. 648, у. гор. 50 в., вол. пр.— в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Свила 6 в. Бологое-Седлецкой ж. дор.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Плисский сельсовет
д Плиса473

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Плисский сельсовет
д. Плиса265

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