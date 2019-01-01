село Ильинское, село Ильинское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Фурмановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8430Ильинское, с.при рч. Шаче.3426266072Церковь православная. Ильинско-Введенское волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Ильинско-Введенская волость
249. Ильинское, село бывшее владельческое, при реке Шаче, дворов 19, жителей 131, волостное правление (уездный город в 37 верстах), 2 церкви православных, лавка

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Ильинско-Введенская волость
Ильинское с., ш.рч. Шача37311607284156По волости мужчины-промышленники составляют 36,87% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных- мужчин к населению в том же возрасте 24,40 (94% всех ) промышлен Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Ильинско-Введенская волость
село Ильинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Фурмановский район
589702Ильинскоесело57°18'41°07'O-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Фурмановский муниципальный район, Панинское сельское поселение
24631432111с Ильинскоесело
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