агрогородок Ситцы, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ситцы

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Ситская волость
96. Ситце, село бывшее государственное, дворов 20, жителей 232, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, нар. учил., питейный дом. В 4 верс Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Ситце, им. (Домейко), жит. 53 (45 м. 8 ж.), дес. 1937, у. гор. 76 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Березвечь 31 в.
Ситце, с., (Домейко и православной Ситской церкви), жит. 81 (39 м. 42 ж.), дес. 68, у. гор. 70 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Ситце, с., жит. 242 (126 м. 116 ж.), дес. 302, у. гор. 77 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 26 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
аг Ситцы704

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
аг. Ситцы277

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