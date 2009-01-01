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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
96. Ситце, село бывшее государственное, дворов 20, жителей 232, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, нар. учил., питейный дом. В 4 верс Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ситце, им. (Домейко), жит. 53 (45 м. 8 ж.), дес. 1937, у. гор. 76 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Березвечь 31 в.
Ситце, с., (Домейко и православной Ситской церкви), жит. 81 (39 м. 42 ж.), дес. 68, у. гор. 70 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Ситце, с., жит. 242 (126 м. 116 ж.), дес. 302, у. гор. 77 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 26 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Ситцы704
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Ситцы277