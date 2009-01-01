Населенное место

Ситце, им. (Домейко), жит. 53 (45 м. 8 ж.), дес. 1937, у. гор. 76 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Березвечь 31 в.

Ситце, с., (Домейко и православной Ситской церкви), жит. 81 (39 м. 42 ж.), дес. 68, у. гор. 70 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.