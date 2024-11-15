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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2169Владимирская, дер.при рч. Салтыме.1974½235872Часовня православная 1. Почтовая станция.
2211Балтымская, дер.при истоке Балтымского озера.1770123139Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
503. Балтым (Владимирская), деревня бывшая государственная, при речке Балтыме, дворов 25, жителей 125, часовня, почтовая станция, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) д. Балтым, школа грамоты, распл.Верх-Исетское общество165741Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские 1616
4) с. Владимирское (Балтым), на р. Балтыме (одна половина принадлежит к Верх-Исетской волости), прав. церк., шк. грам., земск. станц.Пышминско-Владимирское общество278078Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские1819
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
92054Балтымсело56°59'с.ш.60°37'в.д.O-41-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65732000216с Балтымсело