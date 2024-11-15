село Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область (на 2019) — Familio

Балтым

Верхняя Пышма, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2169Владимирская, дер.при рч. Салтыме.1974½235872Часовня православная 1. Почтовая станция.
2211Балтымская, дер.при истоке Балтымского озера.1770123139Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Мостовская волость
503. Балтым (Владимирская), деревня бывшая государственная, при речке Балтыме, дворов 25, жителей 125, часовня, почтовая станция, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Исетская волость
4) д. Балтым, школа грамоты, распл.Верх-Исетское общество165741Мастеровые частных заводовъПравославные, единовер. и старообр.Русские 1616
Екатеринбургский уезд, Мостовская волость
4) с. Владимирское (Балтым), на р. Балтыме (одна половина принадлежит к Верх-Исетской волости), прав. церк., шк. грам., земск. станц.Пышминско-Владимирское общество278078Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские1819

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Верхняя Пышма
92054Балтымсело56°59'с.ш.60°37'в.д.O-41-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхняя Пышма
65732000216с Балтымсело

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