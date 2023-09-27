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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Малость, ф. (Анкуды), жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 50, у. гор. 25 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Полоцк 42 в.
Малость, ф. (Корсака), оз. Брошкикское, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 29, у. гор. 15 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Борковичи 28 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Малость1