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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8904Слобода, с. вл.при оз. Сопше.43851625Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
447. Слобода, усадьба, волостное правление, церковь православная, школа, винокуренный завод вод. млн., п. дв . 2 ярм. В 6 верстах — 2 церкви православных, 2 водяные мельн Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
460СлободаСело4575128Церковь, богадельня, министерское училище, ярмарка 6 мая.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Слобода