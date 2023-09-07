село Слобода, село Слобода, Поречский уезд, Смоленская губерния (на 1913) — Familio

Слобода

Поречский уезд, Смоленская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Поречский уезд
8904Слобода, с. вл.при оз. Сопше.43851625Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Поречский уезд, Слободская волость
447. Слобода, усадьба, волостное правление, церковь православная, школа, винокуренный завод вод. млн., п. дв . 2 ярм. В 6 верстах — 2 церкви православных, 2 водяные мельн Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Поречский уезд, Слободская волость
460СлободаСело4575128Церковь, богадельня, министерское училище, ярмарка 6 мая.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Поречский уезд, Слободская волость
деревня Слобода
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