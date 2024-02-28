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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды ярового хлеба на посев из общественно-продовольственного капитала крестьянам Шопшинской вол., дер. Мостовики. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
988Мостовики, д. каз.при рч. Талице и колодцах.2820205683Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
658. Мостовики, деревня бывшая государственная, при речке Талице, дворов 24, жителей 132, красильный завод
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Мостовики IX. Творинское общество554020—Творинский приходПоказать скан