деревня Мостовики, деревня Мостовики, Шопшинская волость, Ярославский уезд (на 1901) — Familio

Мостовики

Шопшинская волость, Ярославский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выдаче ссуды ярового хлеба на посев из общественно-продовольственного капитала крестьянам Шопшинской вол., дер. Мостовики. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
988Мостовики, д. каз.при рч. Талице и колодцах.2820205683
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость
658. Мостовики, деревня бывшая государственная, при речке Талице, дворов 24, жителей 132, красильный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Шопшинская волость
д. Мостовики IX. Творинское общество554020Творинский приход
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