деревня Шмаки, деревня Шмаки, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шмаки

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Чигиринская волость
9Дер. Шмакипроселкер. ДрутиШмаковск. с. об37130130Чигиринского пр. 7130
23Хут. Шмакипроселкер. Друтимещ. Шмаковск. тов. 16 домох. 185051Чигиринского пр. 7130

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Стайковский сельсовет
д Шмаки38

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Стайковский сельсовет
д. Шмаки36
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