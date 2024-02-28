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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1858Скатовка (Штраубь), кол. нем.при р. Санкуловке.17567111599577Церковь лютеранская 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1168. Скатовка (Штрауб), село бывшее колонистов, при речке Санкуловке, дворов 204, жителей 2252, церковь лютеранская, школа, 2 лавки, кирпичный завод
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Кол. Скатовка. Б. колон. Немцы. Лютер.5829—510 77180430419741873
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52742Скатовкасело50°58'с.ш.46°04'в.д.M-38-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63639475106с Скатовкасело