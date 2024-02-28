село Успенка, село Успенка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Успенка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1286Успенское (Плахтеевка), с. южн. посел. херс. окр.при р. Днепре.6838224754607Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Успенская волость
346. Успенское (Тахтиевка), село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 350, жителей 1830, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Успенская волость
1Успенское (Плахтивка)бывшие государственные615188418933777

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12605Успенкаселоцентр сільської радир-н Онуфріївськийсільрада Успенська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close