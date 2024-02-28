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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Быковский уезд
Им. Церковный Осовец54Алекс. Игн. Дектерева112732
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
91. Церковный Осовец, село бывшее владельческое, при речке Буднянке, дворов 45, жителей 303, волостное правление, церковь православная, водяная мельница, постоялый двор. Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Церковный Осовец проселкер. БудлянкеЦерковно-Осовецкому с. об. 72 2298 3227 3Церк.-Осовец. пр. 3025
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Красный Осовец78
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Красный Осовец123