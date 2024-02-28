деревня Красный Осовец, деревня Красный Осовец, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Красный Осовец

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Быковский уезд
Им. Церковный Осовец54Алекс. Игн. Дектерева112732

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Церковно-Осовецкая волость
91. Церковный Осовец, село бывшее владельческое, при речке Буднянке, дворов 45, жителей 303, волостное правление, церковь православная, водяная мельница, постоялый двор. Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Грудиновская волость
1Село Церковный Осовец проселкер. БудлянкеЦерковно-Осовецкому с. об. 72 2298 3227 3Церк.-Осовец. пр. 3025

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Грудиновский сельсовет
д Красный Осовец78

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Следюковский сельсовет
д. Красный Осовец123
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