село Чулпаниха, село Чулпаниха, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Чулпаниха

Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Клянчинской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1559Чулпаниха, д. каз.при колодце.32888251368
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Клянчинская волость
789. Чулпаниха, деревня бывшая государственная, дворов 95, жителей 610

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Клянчинская волость
Чулпаниха, Клянчинскойрусские938
Показать скан

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧулпанЧулпанихаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
189958Чулпанихасело55°33'48°28'N-39-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, Соболевское сельское поселение
92620474106с Чулпанихасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close