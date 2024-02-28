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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды 5850 рублей Федотеевскому 14-ти домохозяев товариществу крестьян Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Авнегской волости, деревни Федотаево на 51 Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли крестьян д. Федотьево Авнегской волости Грязовецкого уезда за неуплату недоимки земского сбора. 1898–1899 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3431Федотиево, д. вл.при р. Шингоре.5540204760Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
78аФедотеевоФедотеевскоебывшие помещичьи122239
78бФедотеево2-е Федотеевскоебывшие помещичьи122725
78вФедотеевоАлексейковск.бывшие помещичьи82726
78гФедотеевоПустошновскбывшие государственные51313
78дФедотеевоАлексейковск.бывшие помещичьи133
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Федотиево3990356деревняРусские60120128248
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Федотиево (кх,1 пром. пред.,1 торг. зав.,шк. I ст.) 7666деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 79 км. Летнее: —.5660
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36703Федотееводеревня59°08'с.ш.40°57'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632404286д Федотееводеревня