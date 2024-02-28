село Айнтап, село Айнтап, Община Айнтап, Араратская область (на 2022) — Familio

Айнтап

Община Айнтап, Араратская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Армении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Армянская ССР, Масисский район, Айнтапский сельсовет
село Айнтап3777705

Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Араратская область, Община Айнтап
село АйнтапԱրարատի մարզԱյնթապ գյուղ
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