железнодорожная станция Козелкино, железнодорожная станция Козелкино, Брянский район, Брянская область (на 2018) — Familio

Козелкино

Брянский район, Брянская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
896Былековская (Козелкин хутор, Козелкина), с. вл.при оз. безымянном.122222020
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брянский район
69690Козелкинож.-д.ст.(нп)53°20'с.ш.34°34'в.д.N-36-094
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