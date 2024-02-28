село Кукуевка, село Кукуевка, Валуйский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Кукуевка

Валуйский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1038Кукуевка, д. каз.при колодцах.25734110901205
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Уразовская волость
563. Кукуевка, село бывшее государственное, дворов 273, жителей 1772, церковь православная, школа

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Уразовская волость
Кукуевка7721селоКукуевскаго3562284

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Валуйский район
133659Кукуевкасело50°06'37°56'M-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Валуйский
14720000256с Кукуевкасело
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