застенок Кравчуны, застенок Кравчуны, Заблотишская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Кравчуны

Заблотишская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Литвы

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Заблотишской волости

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Заблотишская волость
Кравчуны, з. (Халецких), оз. Вистуць и Мажерис, жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 64, у. гор. 12 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Игналино 12 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close