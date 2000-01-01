населённый пункт Хрыцьки, Семятичская волость, Бельский уезд (на 1905) — Familio

Хрыцьки

Семятичская волость, Бельский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
населённый пункт
Варианты названий
Hryćki
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Бельский уезд, Семятичская волость
ГрицкиУрочище5443939Семятичи

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