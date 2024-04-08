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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Миньковской вол. д. Леваша Бахарева и Нивоселова о поселении их на новое место «Горбуново». 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Показать все
Дело о разрешении выдачи хлебной ссуды крестьянам дер. Леваш Миньковской волости. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12808.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9875Леваш, д. каз.при руч. Источном.646746154159
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1320. Леваш, деревня бывшая государственная, при речке Левашнике, дворов 70, жителей 455, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3131ЛевашМиньковское.Воскресенскийбывшие государственные65792259270
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Леваш (кх.,1 торг. зав.,шк. I ст.)3774деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 300 км. Летнее: —.105119
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35271Левашдеревня59°38'с.ш.43°31'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444156д Левашдеревня