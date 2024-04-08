деревня Леваш, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Леваш

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Миньковской вол. д. Леваша Бахарева и Нивоселова о поселении их на новое место «Горбуново». 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Показать все
Дело о разрешении выдачи хлебной ссуды крестьянам дер. Леваш Миньковской волости. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12808.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9875Леваш, д. каз.при руч. Источном.646746154159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
1320. Леваш, деревня бывшая государственная, при речке Левашнике, дворов 70, жителей 455, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
3131ЛевашМиньковское.Воскресенскийбывшие государственные65792259270

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Миньковский сельсовет
Леваш (кх.,1 торг. зав.,шк. I ст.)3774деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 300 км. Летнее: —.105119

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
35271Левашдеревня59°38'с.ш.43°31'в.д.O-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444156д Левашдеревня

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