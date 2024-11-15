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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Бахарино Городенской волости Лужского у. ; план. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Бухарино, Городенской волости, Лужского уезда, Ф. Андреевым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О перечислении крестьянина дер. Бахарино Городенской волости Лужского уезда Ивана Алексеева в дер. Столбец. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1930Бахарин, д. вл.при колодцах.31316915
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Бахарино2Наследн. Ренни11—6
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Бахарино д. 362 стан36113 участок36город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312454Бахаринодеревня58°35'00"30°17'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402116д Бахаринодеревня