деревня Бахарино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Бахарино

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Бахарино Городенской волости Лужского у. ; план. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Бухарино, Городенской волости, Лужского уезда, Ф. Андреевым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О перечислении крестьянина дер. Бахарино Городенской волости Лужского уезда Ивана Алексеева в дер. Столбец. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1930Бахарин, д. вл.при колодцах.31316915

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Бахарино2Наследн. Ренни116

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городенская волость
Бахарино д. 362 стан36113 участок36город Луга.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312454Бахаринодеревня58°35'00"30°17'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402116д Бахаринодеревня

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