деревня Никитино, Городищенская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Никитино

Городищенская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Городищенской волости деревни Никиткино. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3102Никитино, д. каз.при колодце.5115408298Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Городищенская волость
322. Никитина, деревня бывшая государственная, дворов 35, жителей 192, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Городищенская волость
Никитино д.521 стан45215 участок48город Новая Ладога.

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