село Булыгино, село Булыгино, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Булыгино

Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1219Булыгино (Печурки), с. вл.при р. Ирке.182458206209Церковь православная 1. Завод овчарный. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Булыгино и Овсянка29Дмитр. Мих. Булыгин3102474

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Булыгинская волость
405. Булылино (Печурки), село бывшее владельческое, при речке Б. Ире, дворов 67, жителей 362, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, сукн Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Булыгинская волость
село Булыгино«Кирсановская» п.-т. контора1818

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Булыгинская волость
село Булыгино (Печурка)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Гавриловский район
64632Булыгиносело52°49'42°42'N-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Гавриловский муниципальный район, Сельское поселение Чуповский сельсовет
68603458111с Булыгиносело
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