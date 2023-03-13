погост Пашский, Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Пашский

Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3174Пашский, пог.при р. Козопаше, впадающей в р. Пашу.553135629Церковь православная. Сельское училище. Ярмарок 3. Гостиный двор.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Пашский Перевоз мс., пристань, потч. контора543 стан104 участок1Псковской губернии почтовая станция Пашский Перевоз.

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