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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2305Панкино, с. вл.при руч. Сыромне.1520102455478Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
822. Панкино, село бывшее владельческое, дворов 118, жителей 634, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Панкино1362452412666234723534700сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Панкино село4101при ручье Суровке15359360812016015—волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., ветр. мел., здание волостн. правл. дер.
Панкино владел. усад. г. Драшусовыхъ4102—2011316015—Панкино
Усадьба г. Сульменевой4103—67136015—Панкино
Сторожка куп. Зайкиныхъ4104—1236015—Панкино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1138Панкиносело54°05'с.ш.39°51'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625455131с Панкиносело