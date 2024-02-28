деревня Мищуково, деревня Мищуково, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мищуково

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Каковчинская волость
37Дер. МишуковопроселкеколодцеЗаборовскому с. о. 103034Нерейшинск. пр. 9727

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Коковчинский сельсовет
д. Мищуково12
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