село Первомайское, село Первомайское, Сумська область (на 2018) — Familio

Первомайское

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Красное
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
808Яновка, с. вл.при рч. Лавре.20858296313Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Глуховский уезд
С. Яновка6Ник. Карпеки1023123

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Есманская волость
153. Яновка, село бывшее владельческое, при речке Лавре, дворов 99, жителей 526, церковь православная, школа, питейный дом, водяная и ветряная мельницы, крпршк., винокуре Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21025Первомайськеселор-н ГлухівськийБерезівська сільська об'єднана територіальна громада
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