Населенное место

Ширвинтели, им. (Пимонова), жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 141, у. гор. 49 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Евье 27 в.

Ширвинты, им. (Пясецкой), р. Ширвинта, жит. 51 (24 м. 27 ж.), дес. 790, раз. см. пред.