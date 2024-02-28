Ширвинтелес
Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ширвинтели, им. (Пимонова), жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 141, у. гор. 49 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Евье 27 в.
Ширвинты, им. (Пясецкой), р. Ширвинта, жит. 51 (24 м. 27 ж.), дес. 790, раз. см. пред.
Ширвинты, м. (Гр. Ледуховск и Пясецкого), р. Ширвинта, жит. 1669, (774 м. 895 ж.), у. гор. 49 в., ст. ж. д. Евье 27 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Širvintėlių k.