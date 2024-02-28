село Желанное, село Желанное, Аннинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Желанное

Аннинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись маслобойни жителя с. Желанного Михайловской волости Бобровского уезда Ивана Ивановича Попова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дел Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Желанного Михайловской волости Бобровского уезда Данилы Егоровича Санникова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись маслобойни жителя с. Желанного Михайловской волости Бобровского уезда Михаила Герасимовича Губина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Желанного Михайловской волости Бобровского уезда Павла Константиновича Губина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
642Желанный, пос. каз.при лощине безымянной.662535168194
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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Михайловская волость
Желанный (Желанное).3544поселокЖеланск.86570

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Аннинский район
6989Желанноесело51°32'с.ш.40°24'в.д.M-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Аннинский муниципальный район, Мосоловское сельское поселение
20602436111с Желанноесело
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