агрогородок Рымдюны, агрогородок Рымдюны, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рымдюны

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Рымдюны, им. (Хомского), р. Лоша, жит. 17 (12 м. 5 ж.), дес. 840, у. гор. 63 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 21 в.
Рымдюны, им. (Курковского), р. Ошмянка, жит. 18 (12 м. 6 ж.), дес. 448, у. гор. 64 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 22 в.
Рымдюны, д., р. Ошмянка, жит. 298 (145 м. 153 ж.), дес. 495, у. гор. 63 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 22 -в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Гервятский сельсовет
д Рымдюны278

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Гервятский сельсовет
аг. Рымдюны152
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