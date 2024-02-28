Населенное место

Рымдюны, им. (Хомского), р. Лоша, жит. 17 (12 м. 5 ж.), дес. 840, у. гор. 63 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 21 в.

Рымдюны, им. (Курковского), р. Ошмянка, жит. 18 (12 м. 6 ж.), дес. 448, у. гор. 64 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 22 в.