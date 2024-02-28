городской посёлок Большая Берестовица, городской посёлок Большая Берестовица, Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Большая Берестовица

Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Велико-Берестовицкая волость
5. Великая Берестовица, местечко бывшее владельческое, дворов 81, дом. 97, жителей 466 и мещ. 1127, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 3 церкви православны Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Велико-Берестовицкая волость
Вел.-БерестовицаМестечко504225610Берестовица
Вел.-БерестовицаИмение11225610Берестовица

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Велико-Берестовицкая волость
местечко Велико-Берестовица

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Берестовицкий район
гп Большая Берестовица5720

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Берестовицкий район
гп Большая Берестовица1158
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