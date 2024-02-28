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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
5. Великая Берестовица, местечко бывшее владельческое, дворов 81, дом. 97, жителей 466 и мещ. 1127, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 3 церкви православны Показать все
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Вел.-БерестовицаМестечко504225610Берестовица
Вел.-БерестовицаИмение11225610Берестовица
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Велико-Берестовица
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Большая Берестовица5720
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Большая Берестовица1158