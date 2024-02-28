деревня Булгаковка, деревня Булгаковка, Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Булгаковка

Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
880Булгаковка, хут. влпри рч. Жерельце.231537191188
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Машкинская волость
320. Булгаковка, сельцо бывшее владельческое и государственное, дворов 76, жителей 524

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Дмитриевский уезд, Машкинская волость
Булгаковка деревня23229245Земского начальника: 3. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: Машк.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Конышевский район
630629Булгаковкадеревня51°59'35°19'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Конышевский муниципальный район, Сельское поселение Машкинский сельсовет
38616428141д Булгаковкадеревня
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