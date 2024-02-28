село Раздорное, село Раздорное, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Раздорное

Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
520Раздорное (Шамыгино), с. каз.при овраге Репище.152783466459Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Верхо-Сосенская волость
137. Раздорное, село бывшее государственное, дворов 118, жителей 856, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Верхососенская волость
Раздорное, (Шамыгино)7310селоРаздоринскаго127883

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Красногвардейский район
133828Раздорноесело50°38'38°13'M-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Красногвардейский муниципальный район, Веселовское сельское поселение
14642420131с Раздорноесело
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