деревня Римшаны, деревня Римшаны, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Римшаны

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Креславская волость
182РимшаныдеревняколодецКреславского, римско-католическогоЛюдвиампольскому сельскому обществу8
Двинский уезд, Ужвалдская волость
12РимшаныдеревняБидоня, озероУжвальдского, римско-католическогоКривинскому сельскому обществу13

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts
Rimšāni100143431ciemsEKS
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